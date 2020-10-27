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شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي

شوبير
شوبير يحرج رمضان صبحي بعد حديثه المسيء عنه: بلاش تزج باسمي وتجمل صورتك على حسابي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 06:18 ص أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على رمضان صبحي بعد انتقاد الأخير له واتهامه بأنه كان ييذيع أحاديث خاطئة تخص تجديده مع الأهلي ويتلقى تلك المعلومات بشكل مسرب من مسئول بالأحمر.

وقال شوبير في حسابه عبر تويتر: رمضان صبحي بيقول الأهلي كان غير متمسك بيا والمفاوضات بدأت في شهر 7 وودا كلام عاري من الصحة .. بالتاريخ وبالأرقام وأتحدى حد يكذبني .. الأهلي أرسل عرضا إلى هدرسفيلد في شهر إبريل بقيمة 3.6 مليون استرليني لضم رمضان.

وأضاف: رغم أن رمضان كان مصاب في أزمة كورونا و كل شيء متوقف لكن الأهلي كان يتحرك لضمه .. إذا الأهلي كان متمسك بيك وأنت من قررت الرحيل رغم أن الأهلي أعادك لمستواك بعد رحلة احترافك التي لم تشارك فيها في 4 مباريات.

وأردف: رمضان قال في حوار سابق معايا مستحيل ألعب للأسيوطي سابقا ودا كان نفس كلامك وقت مفاوضات بيراميدز إلى أن جد جديد بوجود عرض مالي كبير عن طريق علي صقر صديق شريف إكرامي المقرب .. خلال هذه الفترة الأهلي كان أنهى اتفاقه مع هدرسفيلد وبناء عليه وبناء على كلام رمضان السابق كنا بنقول إن هناك أخبار سارة قريبا بشأن تجديد رمضان.. احنا هنا بنعمل شغلنا وبلاش الزج باسمنا.

وتابع: هو أنا اللي قولت مش ممكن ألعب للأسيوطي سابقا؟ هو أنا اللي عملت حركة ماتصحش لجمهور الأهلي في البرومو؟ هو أنا اللي ماوجهتش أي شكر للنادي اللي عملني وله فضل عليا في المؤتمر الصحفي؟ بلاش الزج بإسمنا .. عايز تجمل الصورة حقك لكن بعيد عننا لإن مفيش كلمة هنا بتتقال خطأ.
 

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