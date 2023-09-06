أحمد مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن ترشح والده لرئاسة الزمالك

الأربعاء، 06-09-2023
09:53 ص
فجر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
مفاجأة بشأن ترشح والده لانتخابات نادي الزمالك
خلال الفترة الحالية.
قال أحمد مرتضى في تصريحات صحفية على هامش حضوره عزاء الراحل سعيد الجدي: "سوف اترشح لانتخابات الزمالك
الحالية، ولدينا رصيد كبير لدى الأعضاء والجماهير".
أضاف أحمد مرتضى: " عملنا داخل نادي الزمالك
لمدة 11 عاما، وحققنا العديد من الإنجازات وحصلنا على إشادة الجميع".
وعن ترشح مرتضى منصور للانتخابات، أجاب أحمد: "إن شاء الله".
جدير بالذكر أن باب الترشح لانتخابات الزمالك
فتح يوم الإثنين الماضي، على أن تقام الانتخابات يوم 20 أكتوبر المقبل.