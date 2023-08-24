اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

الخميس، 24-08-2023
12:03 م
كشف مصدر داخل نادي الزمالك
عن مفاجاة، باختفاء عقد بيع إمام عاشور لاعب الفريق الأسبق، حين تم انتقاله إلى فريق ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتسلمت اللجنة الثلاثية، إدارة نادي الزمالك
بشكل رسمي اليوم، والتي تم تكليفها من قبل وزارة الشباب والرياضة لتيسير أمور النادي لحين الانتخابات المقبلة.
وقال مصدر داخل النادي، أن اللجنة فور تسلمها المهمة، فشلت في إيجاد عقد بيع إمام عاشور لفريق ميتلاند الدنماركي، علاوة على ذلك عدم إدراجه ضمن محضر مجلس الإدارة.
أوضح المصدر، أن عدم وجود العقد، يجعل هناك صعوبة في معرفة مكان دخول المقابل المادي للصفقة التي تكلفة 3 ملايين دولار.
أتم المصدر، أن مازال يتم فحص جميع العقود حاليا، من أجل إخطار مديرية الشباب والرياضة، بتفاضل الأمور داخل النادي، خاصة من ناحية الموارد المالية.
وكان إمام عاشور خرج من الزمالك
خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للاحتراف ضمن صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، ولم يستمر طويلا وعاد مرة أخرى إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.