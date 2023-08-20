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استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

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استقالات جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

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الزمالك
الأحد، 20-08-2023 01:21 ص


قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي .

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهدان عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

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