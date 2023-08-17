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مرتشين مأجورين.. مرتضى منصور ينفعل بشدة بعد أنباء رحيل زيزو

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مرتضى منصور
الخميس، 17-08-2023 01:41 م


علّق المستشار مرتضى منصور على حقيقه بيع أحمد سيد زيزو لنادٍ سعودي

وكتب مرتضي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحّب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو .
وأن هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المُشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية .. حتي ولو وصل العرض لـ مليار جنيه
وانفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم.
إلا أننا فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروّج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 ملايين دولار لنادٍ سعودي.
ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المُتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان..
وأخيرًا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسئول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة .
ارحموا ناديكم لو فعلاً انتم زملكاوية ولكن أشك.
أنتم مجموعة مرتــ ـشين مأجـ ـورين.

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