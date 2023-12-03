أحمد فتوح يوقع للأهلي مقابل 3 مواسم بهذا المبلغ

كشف الإعلامي
إبراهيم سعيد، مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل صفقة انتقال أحمد فتوح نجم الفريق الأول
لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو المقبل.
وقال إبراهيم
سعيد، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":
"الأهلي حصل على توقيع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم؛ بعدما وصل الطرفان إلى صيغة
اتفاق".
وأكد إبراهيم
سعيد: “أحمد فتوح سيحصل على مبلغ وقدره 20 مليون جنيه كمنحة تعاقد مع الأهلي”.
وأضاف إبراهيم
سعيد: "تم الاتفاق على أن يوقع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم
الكروي المقبل، ووضعه ضمن الفئة المادية الأولى داخل الفريق".
وأوضح إبراهيم
سعيد: “سيحصل فتوح في الموسم الأول على 18 مليون جنيه، وتزيد 2 مليون جنه مع بداية
كل موسم”.
واختتم إبراهيم
سعيد: “الأهلي اتفق مع فتوح على حصوله على العديد من الامتيازات المادية؛ حال
تتويجه مع القلعة الحمراء بالبطولات”.