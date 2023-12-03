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أحمد فتوح يوقع للأهلي مقابل 3 مواسم بهذا المبلغ

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أحمد فتوح
الأحد، 03-12-2023 09:25 ص


كشف الإعلامي إبراهيم سعيد، مقدم برنامج 90+، عن تفاصيل صفقة انتقال أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو المقبل.

 

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي حصل على توقيع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم؛ بعدما وصل الطرفان إلى صيغة اتفاق".

وأكد إبراهيم سعيد: “أحمد فتوح سيحصل على مبلغ وقدره 20 مليون جنيه كمنحة تعاقد مع الأهلي”.

وأضاف إبراهيم سعيد: "تم الاتفاق على أن يوقع أحمد فتوح لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الكروي المقبل، ووضعه ضمن الفئة المادية الأولى داخل الفريق".

وأوضح إبراهيم سعيد: “سيحصل فتوح في الموسم الأول على 18 مليون جنيه، وتزيد 2 مليون جنه مع بداية كل موسم”.

 

واختتم إبراهيم سعيد: “الأهلي اتفق مع فتوح على حصوله على العديد من الامتيازات المادية؛ حال تتويجه مع القلعة الحمراء بالبطولات”.

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