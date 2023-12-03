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هجوم حاد من نبيل الحلفاوي على مُعلق مباراة الأهلي

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نبيل الحلفاوي
الأحد، 03-12-2023 12:49 م


هاجم الفنان نبيل الحلفاوي معلق مباراة النادي الأهلي علي محمد علي والتي أقيمت مساء السبت أمام فريق يانج أفريكانز ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل 1-1.

 

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "بالنسبة للتعليق على المباراة، ما دمت بتعتبر الالتزام بالمباراة إهانة وبترتدي ثوب مقدم برنامج رياضي، بتشتغل معلق ليه؟"

ولاقى تعليق الحلفاوي إعجاب وتأييد العديد من متابعيه قائلين: "سؤال مشروع جدًا نفسي يجاوبنا عليه، ده قلب علينا المواجع واحنا مش ناقصين جاي يحرق دمنا، معلق مستفز نتمنى ما نسمع صوتك في ماتشات الأهلي، عشان يجيب لنا صداع ونكره نسمع التعليق".

 

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.

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