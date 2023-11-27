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"راح فيها 16 عصفور و35 حمامة".. شاهد تعليق ساخر من الشوالي على تسديدة شيكابالا

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شيكابالا
الإثنين، 27-11-2023 12:15 م


سخر المعلق التونسي عصام الشوالي، من تسديدة محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال أحداث مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي.

واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال المباراة استلم شيكابالا تمريرة بالخطأ من أحد مدافعي أبو سليم الليبي، لكنه سددها للخارج في سماء الملعب، ليرد عليه الشوالي، قائلًا: "هذه كرة بعيدة يا شيكا.. هذه كرة طاح فيها 16 عصفور و35 حمامة".

سجل هدف الزمالك يوسف إبراهيم أوباما رأس في الدقيقة 73 من الشوط الثاني.

وجاء الزمالك في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، خلف ساجراد الأنجولي المتصدر بنفس عدد النقاط وبقارق الأهداف، بينما تجمد رصيد أبو سليم بدون نقاط في المركز الأخير.


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