أول تعليق من حسام غالي على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

الأربعاء، 29-11-2023
11:41 ص
كشف حسام غالي
عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة أنه السبب في رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.
وقال غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على قناة أون سبورتس، أن كل ما يتردد غير صحيح، ورحيل أي فرد عن منظومة النادي الأهلي، بيكون بقرار جماعي من المعنيين، ولا يوجد رأي فردي داخل القلعة الحمراء.
وأضاف، أن علاقته بعبد الحفيظ طيبة، مشيرا إلى أنه يتعرض دائما لاتهامات وشائعات بأنه السبب في العديد من القرارات وهذا عار تماما من الصحة ، لذلك يفضل الصمت ، معربا عن حزنه لهجوم الجماهير عليه في الفترة الماضية وهو لم يحدث معه وهو لاعب ، فكيف يحدث معه وهو في مجلس الإدارة ، وكل هذا الهجوم بسبب شائعات.