اشتبك مع لاعب.. محمد صلاح يفجر مفاجأة عن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي





قال الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق إن حسام حسن يصلح لتدريب الزمالك دون التدخل في عمله مشيرًا إلى أن مصطفى يونس خسر كثيرًا بسبب ظهوره على قناة الزمالك ومعاداته للخطيب.

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن زيارة الخطيب المرتقبة للزمالك ستحل كثيرا من المشكلات بين الأهلي والزمالك مشيراً إلى أن موديست لاعب تحركاته سيئة في النادي الاهلي.

وتابع صلاح: أتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي بشرط التركيز في الملعب، مشيراً إلى أن سيد عبد الحفيظ رحل من الأهلي بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.