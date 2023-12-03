الأحد 03 ديسمبر 2023
توقيت مصر 17:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إعلان الحكومة زيادة الودائع.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

بعد الفيديو الإباحي مع إعلامية.. محامي "كروان مشاكل" يفجر مفاجأة: استغلت عاهته

60 جندي في ضربة واحدة.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في "جحر الديك"

قرار رسمي بمنع ظهور ريهام سعيد على الشاشة.. تعرف على السبب

بعد تصدرها الترند.. صور ابنة مروة عبدالمنعم قبل وبعد ارتداء الحجاب

اشتبك مع لاعب.. محمد صلاح يفجر مفاجأة عن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

طالب الإعدادي يعاشر الأم وابنتها.. واقعة تهز المنصورة

هجوم حاد من نبيل الحلفاوي على مُعلق مباراة الأهلي

بعد هبوط حاد.. هل تنتهي السوق السوداء قريبًا؟ مفاجأة من مسؤول سابق

تعليق صادم من سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها

اشتبك مع لاعب.. محمد صلاح يفجر مفاجأة عن سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

الأحد، 03-12-2023 12:52 م


قال الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق إن حسام حسن يصلح لتدريب الزمالك دون التدخل في عمله مشيرًا إلى أن مصطفى يونس خسر كثيرًا بسبب ظهوره على قناة الزمالك ومعاداته للخطيب.

 

وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن زيارة الخطيب المرتقبة للزمالك ستحل كثيرا من المشكلات بين الأهلي والزمالك مشيراً إلى أن موديست لاعب تحركاته سيئة في النادي الاهلي.

 

وتابع صلاح: أتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي بشرط التركيز في الملعب، مشيراً إلى أن سيد عبد الحفيظ رحل من الأهلي بسبب الاشتباك مع أحد اللاعبين.

 

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

 

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

إقرأ ايضا

2023_11_13_18_49_47_45

هجوم حاد من نبيل الحلفاوي على مُعلق مباراة الأهلي

download (1)

احتفال غريب للاعب الهلال السعودي علي البليهي يتسبب في طرده

138-130755-psx-20201228-174050-scaled_700x400

أحمد فتوح يوقع للأهلي مقابل 3 مواسم بهذا المبلغ

أخبار متعلقة

138-130755-psx-20201228-174050-scaled_700x400

أحمد فتوح يوقع للأهلي مقابل 3 مواسم بهذا المبلغ

IMG-20231129-WA0009

أول تعليق من حسام غالي على تسببه في رحيل سيد عبدالحفيظ

IMG-20231127-WA0006

"راح فيها 16 عصفور و35 حمامة".. شاهد تعليق ساخر من الشوالي على تسديدة شيكابالا

IMG-20231126-WA0003

مجدي عبدالغني يسخر من مهاجم الأهلي: " هاري نفسة كباريهات ونايت كلوب"

IMG-20231123-WA0013

مفاجأة.. منصب مهم خارج الأهلي في انتظار سيد عبدالحفيظ خلال أيام

202306121137473747

حارس الأهلي السابق: عشقي وانتمائي الحقيقي للزمالك