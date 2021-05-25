أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي: ركِّز في الملعب أفضل

الثلاثاء، 25-05-2021
09:42 م
محمد فضل
انتقد الإعلامي أحمد شوبير
نجم الاهلي والمنتخب السابق، أداء رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، في مباراة الفريق امس امام إنيمبا النيجيري والتي انتهت بنتيجة 1 - 1 علي ملعب إنيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وأكد شوبير
في تصريحات اذاعية أن رمضان صبحي قدم مباراة من اسوأ مبارياته امام فريق انيمبا النيجيري، لافتا إلى ان تركيز رمضان صبحي غائب.
وأضاف ان صبحي عليه ان يصب تركيزه داخل الملعب فقط حتى يتمكن من تحقيق اهدافه، منوها إلى أن رمضان صبحي لديه مشوار مهم للغاية مع المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو ولذلك عليه التركيز في الملعب بشكل أكبر.
وأوضح أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز صنع فارقا كبيرا فور نزوله للملعب وتمكن من صناعة فرص جيدة والوصول لمرمي الفريق المنافس.