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شوبير: هذا اللاعب أنقذ الأهلي من كارثة في جنوب أفريقيا قبل مواجهة صنداونز

شوبير
شوبير: هذا اللاعب أنقذ الأهلي من كارثة في جنوب أفريقيا قبل مواجهة صنداونز
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الخميس، 20-05-2021 07:05 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة قيام الأندية في مصر بتطعيم لاعبيها باللقاح المضاد لكورونا .

وقال في برنامجه "ملعب أون تايم": الموضوع دا مهم عشان نرتاح من قصة المسحة والعذاب بتاعها اللي بيحصل قبل كل ماتش.

وأضاف: هقولكم على حاجة كانت ممكن تهدد مصير النادي الأهلي في جنوب أفريقيا .. مصطفى شوبير لاعب الأهلي عمل المسحة الخاصة بالفريق قبل السفر لملاقاة صنداونز وكانت مسحته سلبية .. لكنه حس إنه مخالط لشخص عنده كورونا فسأل الدكتور فالدكتور قاله لازم تعمل مسحة تانية ولما عملها طلعت إيجابي ومسافرش مع الفريق.

وتابع: تخيل لو سافر مع الأهلي لجنوب أفريقيا واتدرب مع الفريق يومين غير المخالطة على الأكل وفي الغرف .. كانت بقت كارثة وكان زمان نص فريق الأهلي دلوقت عنده كورونا ومش هينفع يلعب مباراة صنداونز لذلك بنأكد على موضوع التطعيم دا لأنه مهم .
 

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