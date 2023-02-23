أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك: أمير مرتضى دمّر الفريق

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح
لرئاسة نادي الزمالك، خلال الانتخابات المقبلة أمام رئيس النادي الحالي مرتضى
منصور.
وقال سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "أنا من الانتخابات الماضية وكنت
أعلى الأصوات، وبالتالي سوف أترشح بكل تأكيد".
وأضاف: "أمير مرتضى، المشرف على الكرة، لديه الكثير من التحفظات في
أدائه، وهو من ضمن الأسباب في تدهور أحوال الفريق".
واختتم تصريحاته قائلا: "الصفقات التي يستقطبها للنادي لا تصلح
لارتداء قميص الفريق، وليس من المعقول أن يتم تغيير فريق كامل رغم حصولنا على
بطولتي دوري متتاليتين".