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أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة الزمالك: أمير مرتضى دمّر الفريق

مرتضى-منصور-و-احمد-سليمان-رئيس-نادى-الزمالك-2017
أحمد سليمان ومرتضى منصور
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الخميس، 23-02-2023 01:21 م

 

 

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه ينوي الترشح لرئاسة نادي الزمالك، خلال الانتخابات المقبلة أمام رئيس النادي الحالي مرتضى منصور.

 

وقال سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "أنا من الانتخابات الماضية وكنت أعلى الأصوات، وبالتالي سوف أترشح بكل تأكيد".

 

وأضاف: "أمير مرتضى، المشرف على الكرة، لديه الكثير من التحفظات في أدائه، وهو من ضمن الأسباب في تدهور أحوال الفريق".

 

واختتم تصريحاته قائلا: "الصفقات التي يستقطبها للنادي لا تصلح لارتداء قميص الفريق، وليس من المعقول أن يتم تغيير فريق كامل رغم حصولنا على بطولتي دوري متتاليتين".

 

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