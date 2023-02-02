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خلافات حادة.. مرتضى منصور يكشف المستور: زيزو سبب رحيل إمام عاشور عن الزمالك

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إمام عاشور وزيزو
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الخميس، 02-02-2023 02:00 م

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، من ضمن أسباب رحيل زميله إمام عاشور، والانضمام إلى ميتيلاند الدنماركي.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «زيزو من أسباب رحيل إمام عاشور. كانت هناك أزمة كبيرة داخل الفريق بين زيزو وإمام عاشور، وذلك بسبب وجود فارق مادي كبير بين عقديهما»

 

وأضاف: «إمام عاشور من حقه أن ينظر لزيزو ويطالب بالتساوي معه في قيمة العقد، لأنه لاعب مميز، لكن في الفترة الأخيرة تمسك بالاحتراف الخارجي».

 

وتابع: «مستندات تجديد التعاقد مع إمام عاشور خلال فترة تواجد لجنة حسين لبيب غير موجودة بالنادي، وهذه كارثة، لذلك أتحدى اللجنة في هذا الملف».

 

وأتم: «مستوى إمام عاشور تراجع في آخر 8 مباريات، وكان يغضب إذا لم يمرر له الزملاء، لذلك كانت الأمور صعبة، رغم ذلك لم نقف أمام طموح اللاعب وتحملنا الكثير».

 

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