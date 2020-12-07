الإثنين 07 ديسمبر 2020
توقيت مصر 08:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصريحات متميزة لـ"كلوب" عن إصرار صلاح وماني على الوضوء

رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر

الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم

فيديو صادم.. خلاف واشتباكات بالأيدي في كواليس مسلسل «السقا» و«كرارة»

كلوب يعود لصوابه.. تشكيل ناري لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مسشتار بن زايد يفجر مفاجأة عن المصالحة الخليجية: لن تتم إلا بهذا

بعد خسارة صفاء الهاشم.. كاتب كويتي يوجه رسالة هامة للمصريين

«الأحد الأسود».. صدمة لنساء الكويت

مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم بالدوري الإنجليزي

ADS
 

الشناوي يفجر مفاجأة عن أنباء طلبه الرحيل عن الأهلي للانتقال لـ ليفربول

محمد الشناوي
الشناوي يفجر مفاجأة عن أنباء طلبه الرحيل عن الأهلي للانتقال لـ ليفربول
 
الإثنين، 07-12-2020 06:40 ص المصريون
رد محمد الشناوي - حارس الأهلي - على الأنباء التي نشرتها بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حول طلبه الرحيل خارج مصر للانضمام لأي فريق في الدوري الإنجليزي أو الاسكتلندي.

وظهر الشناوي في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب ليناقشه في هذا الأمر.

وقال "أديب" لـ "الشناوي" : لو بكرة جبتلك عرض من ليفربول الإنجليزي .. هترحل عن الأهلي؟.

و رد الشناوي قائلا: أنا مستمر مع النادي الأهلي وغرضي المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية لأن هدفنا تحقيق إنجاز في البطولة ، ولن أرحل من النادي الأهلي إلا عن طريق النادي الأهلي.
 

إقرأ ايضا

موسيماني-4

موسيماني يستفز جمهور الأهلي ويعلن تمسكه باللاعب المغضوب عليه: شبه بنزيما وفيرمينيو

لاعبي-الزمالك

رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد أنباء غضبه بعد استبعاده عقب مباراة الأهلي

فريق الأهلي

بعد رمضان صبحي وفتحي .. نجم أهلاوي جديد ينتقل إلى بيراميدز قبل دقائق من إغلاق القيد

أخبار متعلقة

محمد الشناوي

محمد الشناوي يطلب الرحيل للاحتراف في الدوري الإنجليزي

فريق الأهلي

نجم الأهلي: البلد طلع فيها رجالة مش زي مانت قولت وأخص رجال "ميت غمر" .. يمهل ولا يهمل

6ca551c692ca59fd83a344631b166fe4

«شوبير» يفجر مفاجأة.. ماذا فعل «الشناوي» سرًا للفوز على الزمالك؟

154364-الشناوي

صدمة.. أنباء عن إصابة محمد الشناوي بـ«كورونا»

فريق الأهلي

مفاجأة .. نجم جديد ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز .. والأحمر يرد بخطف مهاجم السماوي

محمد صلاح

بعد إخفاء صلاح لـ الفريق الذي سيشجعه في مباراة الأهلي والزمالك .. مقرب منه يكشف السر