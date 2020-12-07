الشناوي يفجر مفاجأة عن أنباء طلبه الرحيل عن الأهلي للانتقال لـ ليفربول

الإثنين، 07-12-2020
06:40 ص
المصريون
رد محمد الشناوي
- حارس الأهلي - على الأنباء التي نشرتها بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حول طلبه الرحيل خارج مصر للانضمام لأي فريق في الدوري الإنجليزي أو الاسكتلندي.
وظهر الشناوي في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب ليناقشه في هذا الأمر.
وقال "أديب" لـ "الشناوي" : لو بكرة جبتلك عرض من ليفربول
الإنجليزي .. هترحل عن الأهلي؟.
و رد الشناوي قائلا: أنا مستمر مع النادي الأهلي وغرضي المشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية لأن هدفنا تحقيق إنجاز في البطولة ، ولن أرحل من النادي الأهلي إلا عن طريق النادي الأهلي.