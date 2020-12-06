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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ليفربول
 
الأحد، 06-12-2020 09:35 ص أمير سعد
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، لعل أبرزها مواجهة توتنهام وأرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
دوري أبطال أفريقيا
03:00 عصرا، الهلال – السودان × فيبرس - أوغندا
05:00 مساء، إنييمبا - نيجيريا × رحيمو - بوركينا فاسو      
06:00 مساء، النصر – ليبيا × شباب رياضي بلوزداد - الجزائر
دوري أبطال أسيا
12:00 ظهرا بكين جوان – الصين × اف. سي. طوكيو - اليابان
03:00 عصرا، أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × ميلبورن فيكتوري - أستراليا
الدوري الإنجليزي
02:00 ظهرا، وست بروميتش ألبيون × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
04:15 مساء، شيفيلد يونايتد × ليستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 
06:30 مساء، توتنهام هوتسبير × آرسنال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  
09:15 مساء،  ليفربول × وولفرهامبتون ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1    
الدوري الإسباني
03:00 عصرا، غرناطة × هويسكا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
05:15 مساء، أوساسونا × ريال بيتيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
07:30 مساء، فياريال × إلتشي ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
10:00 مساء، ديبورتيفو ألافيس × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
01:30 ظهرا، هيلاس فيرونا × كالياري، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
04:00 مساء، بارما × بينفينتو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
04:00 مساء، روما × ساسولو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
04:00 مساء، أودينيزي × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
07:00 مساء،  كروتوني × نابولي، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4
09:45 مساء،  سامبدوريا × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
04:30 مساء،  فيردر بريمن × شتوتجارت
07:00مساء، شالكه 04 × باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي
02:00 ظهرا، ليل × موناكو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

04:00 مساء، أنجيه × لوريان ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
04:00 مساء، بوردو × ستاد بريست ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
04:00 مساء، ديجون × سانت إيتيان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
04:00 مساء، نانت × ستراسبورج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
06:00مساء، ستاد ريمس × نيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، ميتز × ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

 

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