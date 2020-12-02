ليفربول يبدأ تسويق تذاكر مبارياته تمهيدًا لعودة الجمهور

الأربعاء، 02-12-2020
05:03 م
أحمد سالم
أعلن نادي ليفربول
الإنجليزي، بداية تسويق تذاكر
حضور مبارياته بالدوري الإنجليزي
الممتاز بعد قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببداية خطة لعودة الجماهير تدريجيًا للملاعب الإنجليزية بداية من شهر ديسمبر الجاري.
وذكر النادي أن مباراة الفريق المقبلة أمام وولفرهامبتون بالجولة 11 من عمر الدوري هي المباراة الأولى التي ستقام بحضور الجماهير هذا الموسم.
وقال النادي أن التذاكر
ستكون متاحة ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من الساعة 3 مساءً اليوم حتى الساعة 8 من صباح الغد.
وأضاف النادي أن سيجلس المشجعون بالمدرج الرئيسي لملعب أنفيلد حيث ستكون جميع المقاعد متاحة للشراء كمقاعد فردية فقط لتقليل المخاطر على الصحة العامة.
وشدد النادي على أنه سيكون من الضروري على كافة الجماهير استكمال نموذج إعلان صحي في غضون 24 ساعة من انطلاق المباراة.