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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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انبي
 
الجمعة، 11-12-2020 10:55 ص أمير سعد

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
– الدوري المصري
إنبى VS أسوان – الساعة 2:30 – قناة أون تايم سبورت.
طلائع الجيش VS الجونة – الساعة 5:00 – قناة أون تايم سبورت.
الإنتاج الحربي VS سيراميكا – 7:30 – قناة أون تايم سبورت.
– الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد VS وست هام يونايتد– الساعة 10:00 – قناة beIN SPORT HD 2.
– الدوري الإسباني
بلد الوليد VS أوساسونا – الساعة 10:00 – قناة beIN SPORT HD 3.
-الدوري الإيطالي
ساسولو VSبينفينتو – الساعة 9:45 – قناة beIN SPORT HD 4.
– الدوري الألماني
فولفسبورج VS أينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:30 – قناة beIN SPORT France HD Max 5.
– الدوري الفرنسي
سانت إيتيان VS أنجيه – الساعة 10:00 – قناة beIN SPORT HD 6.
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
العين VS القادسية – الساعة 2:35 – قناة السعودية الرياضية.
الرائد VS الفيصلي – الساعة 4:50 – قناة السعودية الرياضية.
الشباب VS الاتحاد – الساعة 6:45 – قناة السعودية الرياضية.

 

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