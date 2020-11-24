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بث مباشر.. مباراة برشلونة وديناموكييف في دوري الأبطال
برشلونة
الثلاثاء، 24-11-2020
09:36 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة
برشلونة
وديناموكييف الأوكراني في دوري المجموعات بدوري أبطال اوروبا.
شاهد البث
من هنا
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رياضة
اخبار
برشلونة
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