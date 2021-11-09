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استدعاء مدحت شلبي للتحقيق بسبب «معلول حط الزغلول»

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مدحت شلبي
Native
الثلاثاء، 09-11-2021 10:21 ص

أثار المعلق الرياضي مدحت شلبي الجدل عقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-3، بسبب جملة "معلول حط الزغلول".
 وأبدت جماهير القلعة البيضاء غضبها من "إفيه" مدحت شلبي معلق المباراة، التي أثارت حفيظة نادي الزمالك، مطالبا بضرورة التحقيق مع مدحت شلبي بتهمة إفيهاته الاستفزازية ومخالفته للميثاق الإعلامي.
من جانبه أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة وما نسب إليه من تجاوزات خلال المباراة.
بدوره أعلن الإعلامي والمعلق مدحت شلبي، أنه لم يتم التحقيق معه حتى الآن، مدافعا عن "معلول حط الزغلول" بقوله إنه قد سبق وذكرها من قبل في وصف أحد أهداف عمرو السولية التي صنعها معلول، موضحا أن الجملة مستوحاه من ذكريات طفولته، حين كان يلعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائه، ومن بينهم طفل يهوى تربية الحمام الزاجل، فكانت العباراة المتداولة بينهم عقب كل هدف هي "خد الزغلول".

 

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