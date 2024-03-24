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12 قرش.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك رسميًا

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12 قرش.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك رسميًا

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الدولار
الأحد، 24-03-2024 01:57 م

 

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية بما يترواح بين 6 و12 قرشا، فى بداية تعاملات اليوم الأحد، ليواصل انخفاضه منذ الأسبوع الماضي.

 

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بنحو 6 قروش مسجلا 46.56 جنيه للشراء، و46.66 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وتراجع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 12 قرشا ليسجل 46.58 جنيه للشراء، و46.68 جنيه للبيع، مقابل 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع فى نهاية تعا ملات الاسبوع الماضي.

 

كما انخفضت العملة الأمريكية 10 قروش في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية، ليصل إلى 46.50 جنيه للشراء، 46.60 جنيه للبيع، مقارنة بـ 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وانخفض الدولار بنحو 8 قروش فى بنك كريدى أجريكول نحو 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

 

بينما استقر سعر العملة فى بنك الاستثمار العربي، وبنك البركة عند 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع، واستقر أيضا فى مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

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