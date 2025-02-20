عاد اسم الناشط اللبناني جورج ديب، الملقب بـ"دكتور فود"، للواجهة مجدداً، بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قد أصدر قراره الظني بشأن قضية ديب، حيث قرر اعتبار أعمال المدعى عليهم، ومن بينهم ديب، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في قانون المخدرات، وفق صحيفة "النهار".

وبذلك، تم إحالة المدعى عليهم إلى القضاء المختص، ليزيد من تعقيد الوضع القانوني الذي يواجهه "دكتور فود".

بداية القصة

القصة بدأت في فبراير 2024، عندما نشرت زوجته، شروق "صان شاين"، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه فيه بالخيانة.

وتناولت في المقطع تفاصيل مشينة حول زوجها، مشيرة إلى أنه كان يسافر للخارج بحجة العمل، بينما كان يلتقي بعشيقاته، كما أكدت، في بث مباشر، أنه ترك طفلهما البالغ ثلاثة أشهر وحيداً في الغرفة أثناء لقائه بإحدى النساء، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات على منصات التواصل.

تصنيع المخدرات والاتجار بها

وفي مايو 2024، تطوّرت الأمور إلى مستوى أكثر خطورة بعد أن ادعى قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، عليه بتهم تصنيع المخدرات والاتجار بها، فما كان من ديب إلا أن يعترف بأنه لا يتاجر بالمخدرات، بل يتعاطاها.

وأكدت التحقيقات أن "دكتور فود" كان يستخدم مؤسسته الغذائية كغطاء لتهريب المخدرات عبر إنتاج الحلوى.