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عروس التجمع الخامس تطلب الخلع العاجل: اللي اكتشفته صدمة كبيرة

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الأربعاء، 19-02-2025 12:22 م

 

تقدمت "سهر.ع" 27 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مطالبة بإنهاء زواجها الذي لم يدم سوى شهرين فقط، وأكدت في دعواها أن السبب وراء طلبها هو تعرضها لأعمال سحر وشعوذة من قبل زوجها وأسرته، مما جعل حياتها الزوجية جحيمًا.

وقالت "سهر" في دعواها إنها كانت تعيش قصة حب مع زوجها قبل الزواج، ولكن بعد الارتباط لاحظت تغيرات غريبة في حياتها اليومية، حيث بدأت تشعر بتعب مستمر دون سبب واضح، وتعاني من كوابيس مزعجة بشكل متكرر. كما أشارت إلى أنها وجدت طلاسم وأشياء غريبة في منزلها، مما زاد من شكوكها بأن هناك أعمال سحر تستهدفها.

وأضافت الزوجة: أن زوجها كان يتصرف بطريقة غريبة، حيث أصبح عصبيًا بشكل غير مبرر ويعاملها بجفاء بعد أيام قليلة من الزواج، وعندما تحدثت مع أسرته عن الأمر، فوجئت باتهامها بالخيال المريض وعدم احترام العادات والتقاليد.

تكمل الزوجة حديثها قائلة: "مع استمرار الأوضاع في التدهور، قررت زيارة أحد الشيوخ، الذي أخبرها بأنها تحت تأثير "أعمال" تهدف للسيطرة عليها ومنعها من اتخاذ أي قرارات تخص حياتها".

وأوضحت "سهر" أنها حاولت مواجهة زوجها بالأمر، لكنه سخر منها واتهمها بأنها تتوهم، مما زاد من مخاوفها وجعلها تقرر ترك المنزل واللجوء إلى القضاء لإنهاء هذا الزواج.

تختتم الزوجة حديثها قائلة: أنها لم تجد دعمًا من أسرتها، حيث طالبوها بالتحمل وإعطاء الزواج فرصة أخرى، لكنها رفضت تمامًا، مؤكدة أنها تشعر بالخوف وعدم الأمان.

رفعت "سهر" دعوى خلع حملت رقم 557 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن."

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