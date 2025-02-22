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آية سماحة: أنا مش مسيطرة في العلاقات ... مبحبش الشخصيات الضعيفة

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السبت، 22-02-2025 11:35 ص
نفت الفنانة آية سماحة ميلها إلى السيطرة في علاقاتها.
وقالت آية سماحة في مقابلة إعلامية: "أنا مش مسيطرة، بس مبحبش الشخصيات الضعيفة، ومقدرش أبقى مع شخصية ضعيفة".
وأضافت: "بكره الشخصية المسيطرة... الست اللي بتعمل كل حاجة، هي الأشكيف يعني".

يذكر أن آية سماحة تشارك في رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" مع أكرم حسني وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، ومصطفى غريب عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري، وهو مكون من 15 حلقة.



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