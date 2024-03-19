في البنوك والسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟

الثلاثاء، 19-03-2024
01:21 م
يشهد سعر الدولار
خلال تعاملات صباح اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2024، حالة من الاستقرار والهدوء في البنوك الحكومية والخاصة، كما استقر سعر الدولار
خلال تعاملات «بيع وشراء» الدولار في السوق السوداء وذلك بعد أسبوعين من قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الآحري، بهدف القضاء على تداول الدولار في جميع الأسواق الموازية.
وكان سعر الدولار
بالجنيه المصري شهد بعد ساعة من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويم الجنيه ارتفاعًا كبيرًا لتجاوز الـ 50 جنيهًا، ولكن بدأ يتراجع من جديد خلال تعاملات نهاية الأسبوع ليسجل 47.4 في البنوك التجارية.
سعر الدولار
بالمصري سيطر خلال الساعات الماية على محرك البحث «جوجل» وتساءل عدد كبير من المواطنين متي ينخفض سعر الدولار
في مصر بعد قرار تحرير الجنيه؟.. ننشر
سعر الدولار
اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار
في بداية تعاملات صباح اليوم في البنك المركزي: 47:10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 19 -3- 2024 في البنوك الحكومية والخاصة
- سجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي: 47.12 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 47.13 جنيه للشراء، و47:13 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع.
- سعر الدولار
اليوم الثلاثاء في بنك التجاري الدولي cib وصل إلى 47.20 جنيه للشراء، و47.10 للبيع جنيه.
سعر الدولار
الآن في السوق السوداء بعد قرار تعويم الجنيه
استقر صباح اليوم الثلاثاء سعر الدولار
مقابل الجنيه في السوق السوداء أو السوق الموازي عند: 48.05 جنيه للبيع والشراء.