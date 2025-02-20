السعودية تُشّهر بمقيم مصري تحرش بامرأة وتنشر اسمه وصورته

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية المصرية، لاتهامه بالتحرش بامرأة.

وفي بيان نشره حساب الأمن العام على منصة "إكس" قال فيه :" قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على المقيم من الجنسية المصرية أحمد محمد هاشم لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

كما أرفق بالبيان صورة المتهم المصري، حيث ينص القانون السعودي على التشهير بلمتهم في جريمة تحرش .

كما ضبطت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (5) وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.