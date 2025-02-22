غدا.. رسميا موعد صرف مرتبات المعلمين لشهر فبراير

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صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى الموعد الرسمي لزيادة المرتبات، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا في إطار إعلان وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لرفع أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.



مواعيد صرف مرتبات المعلمين في فبراير 2025

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في وزارة التربية والتعليم، والمدارس، والإدارات التعليمية، ستُصرف على مدار خمسة أيام، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، حيث سيتم إتاحة المستحقات للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية.

كما دعت الوزارة جميع الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب.

ووفقًا للمواعيد الرسمية، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بدءًا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرة في 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وفقًا للجدول الزمني المعلن.

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين لعام 2025

أعلنت وزارة المالية عن رصد 8.1 مليار جنيه لرفع أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 325 و475 جنيهًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العاملين في القطاعات المختلفة، ضمن خطة الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك.



كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وموظف جديد في الجهات الإدارية المختلفة، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 ألف جنيه، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تم تحديد زيادات الأجور وفقًا للمستويات الوظيفية المختلفة كما يلي:

المعلمون في الدرجة الوظيفية السادسة: يرتفع راتبهم إلى 6,000 جنيه بدلًا من 4,000 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية الخامسة: يحصلون على 6,500 جنيه بدلًا من 4,500 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية الرابعة: يتقاضون 7,000 جنيه بدلًا من 5,000 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية الثالثة: يحصلون على 7,500 جنيه بدلًا من 5,500 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية الثانية: يرتفع راتبهم إلى 8,000 جنيه بدلًا من 6,000 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية الأولى: يصل راتبهم إلى 8,200 جنيه.



المعلمون في درجة مدير عام أو ما يعادلها: يحصلون على 9,200 جنيه.

المعلمون في الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها: يصل راتبهم إلى 10,200 جنيه.

المعلمون في الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: يحصلون على 12,200 جنيه.

مرتبات - صورة أرشيفية

موعد صرف مكافآت المعلمين العاملين بنظام الحصة لعام 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية حصر مستحقات المعلمين العاملين بنظام الحصة تتم في يوم 20 من كل شهر، على أن يتم صرف المكافآت خلال الشهر التالي بحد أقصى.

بناءً على هذا النظام، سيتم صرف مكافآت معلمي الحصة عن الفترة حتى 20 فبراير 2025 في 10 مارس 2025 كموعد أقصى للصرف.

وفي ضوء الشكاوى المتكررة حول تأخر صرف مستحقات المعلمين العاملين بالحصة، خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتعليمات الصرف، سواء للمعلمين المحالين للمعاش الذين يتم الاستعانة بهم، أو المعلمين المعينين الذين تم إسناد حصص إضافية لهم خلال العام الدراسي 2024/2025.

زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين في 2025



أعلنت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قد وافقا على رفع قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين لتصبح 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

وأوضحت الوزارة أن المبلغ المحدد يشمل جميع الاستقطاعات، والتي تتضمن:

حصة التأمينات والمعاشات التي يتم اقتطاعها من المعلم.

كافة الخصومات والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الفئات المشمولة بالقرار.

هذا القرار يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين المعينين الذين يتحملون أعباء إضافية من خلال الحصص الإضافية.

ملخص التعديلات الجديدة الخاصة برواتب المعلمين لعام 2025

زيادة مرتبات المعلمين في جميع الدرجات الوظيفية بمبالغ تتراوح بين 325 و475 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6,000 جنيه.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وموظف جديد.

صرف مرتبات فبراير 2025 ابتداءً من 23 فبراير، والمتأخرات في 6 و9 و10 مارس.

صرف مكافآت معلمي الحصة بحد أقصى 10 مارس 2025.

زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين إلى 50 جنيهًا.