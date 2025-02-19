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تعرض للظلم.. شاب ملتحي ينهي حياته في بث مباشر بالدقهلية(فيديو)

تعرض للظلم.. شاب ملتحي ينهي حياته في بث مباشر بالدقهلية(فيديو)

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الأربعاء، 19-02-2025 10:37 ص

 

أقدم شاب ملتحي من إحدى قرى محافظة الدقهلية على إنهاء حياته من خلال "بث مباشر" نشره على صفحته الشخصية، وذلك بعد تعرُّضه لظلم شديد دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الصادم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب يُدعى مصطفى محمد مصطفى عبده، 22 عامًا، مقيم بقرية رمبلة الجديدة، إلى مستشفى منية النصر المركزي، بعد تناوله مادة سامة (قرص قمح). تم حجزه في العناية المركزة، حيث تُعتبر حالته الصحية خطيرة.

وتبين من التحقيقات أن الشاب قام ببث مباشر على صفحته الشخصية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلنًا خلاله أنه "لن يسامح من ظلمه"، وأنه قرر التخلص من حياته بتناول تلك الأقراص السامة، فيما قال البعض أنه كان مديونًا بمبلغ مالي.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من منشور نشره قبل 18 أسبوعًا، حيث كتب " فك يا ربي العقد.. نار قلبي تتقد" ، ليرد عليه المتابع "خد حباية غلة تطفي نار قلبك" ليرد عليه مصطفى :"اتق الله"، لكن المتابع أصر على المضي في نصيحته المميتة وقال " تحفه بطعم الفراولة".

تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

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