الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في بنكين ويسجل هذا الرقم

الخميس، 21-03-2024
01:15 م
ارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.
أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.
بنك البركة: 46.90 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.90 جنيه للشراء، و47 جنيها للبيع.