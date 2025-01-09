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ارتفع في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة

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الخميس، 09-01-2025 02:35 م



 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء التداولات في آخر أيام الأسبوع.

 

وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري قد أكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، باعتبارها أولوية استراتيجية لمصر في مختلف القطاعات.

 

وخلال مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن تطوير التعاون الاقتصادي مع القارة يتطلب إيجاد حلول للتحديات اللوجستية، مثل تحسين عمليات الشحن وإنشاء مراكز لوجستية في دول أفريقية بإدارة القطاع الخاص، لتسهيل حركة التجارة وتعزيزها.

 

وأكد أن الصناعة تمثل عنصرًا جوهريًا في دعم التصدير للأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى مبادرة البنك المركزي لتأسيس شركة متخصصة في ضمان التصدير وتغطية مخاطره، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 51 جنيهاً للشراء، و51.25 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.53 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.63 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

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