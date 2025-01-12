توقعات متشائمة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم رسميًا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد في مصر مقابل الجنيه، في أول أيام التعاملات بعد العطلة الأسبوعية للبنوك.

وعن التوقعات بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة، أشار الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الأمر يرتبط بثلاثة سيناريوهات، السيناريو الأول هو السيناريو الطبيعي، حيث يتم تقييم الدولار في العقود الآجلة بـ 59 جنيه حتى نهاية العام، مع توقع تحركه بين 59 و61.5 جنيه، مؤكدًا أن هذا السيناريو بأنه غير متشائم.

وفي حالة السيناريو المتشائم، أشار إلى أنه قد تظهر مشكلة أخطر من سعر الصرف تتمثل في تخلي البنك المركزي عن المرونة، مما يؤدي إلى ظهور سعر صرف موازٍ، وهو ما يأمل ألا يحدث.

أما السيناريو المتفائل، فيتوقع نافع تحرك الدولار في نطاق 5 إلى 6% ليصل إلى 55 جنيهًا بنهاية العام، مع إمكانية العودة لمستويات 50 جنيهًا في العام المقبل.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 51 جنيهًا للشراء، و51.25 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.61 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.