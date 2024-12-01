الأحد 01 ديسمبر 2024
توقيت مصر 19:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

عروس مصر الجديدة تطلب الخلع وتكشف السبب "الغريب" للقاضي

كواليس أولى جلسات محاكمة هدير عبدالرازق.. ووالدها: مين اللي سرب الفيديو؟

تعليق صادم من فجر السعيد بعد سحب الجنسية من فنانة شهيرة

ماذا يحدث في سوريا.. أول بيان أمريكي بعد سيطرت المعارضة على حلب(صور)

بالأسماء.. إيداع فنانين في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية

بعد أزمته مع إمام عاشور.. استبعاد "الشناوي" من قائمة الفريق في مباراة اليوم

الخطيب يصدر قراراً ضد إمام عاشور

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من الفنان داود حسين ونوال الكويتية

لاعب مصري شهير يرفض ارتداء شارة المثليين جنسياً في الدوري الإنجليزي

بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

elaosboa54903-1
ا
الأحد، 01-12-2024 02:03 م

 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تذبذباً في تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بعد التراجع الذي سجلته العملة الأمريكية في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، قبل بدء العطلة الأسبوعية للبنوك.

أسعار الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

نستعرض أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث صادر عن المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة:

 

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، مقابل 49.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء،مقابل 49.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.63 جنيه للشراء،مقابل 49.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء، مقابل 49.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء،مقابل 49.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، مقابل 49.74 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء مقابل، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي من البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع.

 

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه

يرى خبراء الاقتصاد أن هناك عدة عوامل تؤثر في سعر الدولار منها زيادة تدفقات النقد الأجنبي: تدفقات تحويلات العاملين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا لدعم الاحتياطي الأجنبي، و حركة الملاحة المتزايدة ساهمت في تعزيز العائدات الدولارية، و زيادة أعداد السياح رفعت تدفقات العملة الأجنبية.

 

 

إقرأ ايضا

images

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك رسمياً

البنك الأهلي وبنك مصر

بعد قرار المركزي.. هل يخفض بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة؟

الدولار-الأمريكي-مقابل-الريال

سعر الدولار الآن في البنوك ومفاجأة في الريال السعودي

أخبار متعلقة

2071863_0

خبير يكشف حقيقة وصول الدولار إلى 60 جنيهاً الفترة القادمة

عه

قفزة جديدة في سعر الدولار بعد سحب سيولة كبيرة من البنوك

210-100932-prie-dollar-egypt-wednesday-november-13-2024-2

مفاجأة في السعر بالسوق السوداء.. سعر الدولار اليوم رسمياً مقابل الجنيه

62-095900-prie-dollar-egypt-tuesday-november-12-2024_700x400

بعد بيع البنك المركزي أذون خزانة برقم كبير.. الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً

209354

بعد تخفيض سعر الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

2151629_0

يقترب من رقم قياسي.. قفزة جديدة في سعر الدولار رسمياً