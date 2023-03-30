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قبل قرارات البنك المركزي اليوم.. سعر الدولار الرسمي في البنوك

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الدولار
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الخميس، 30-03-2023 10:47 ص

 

يبحث الجميع عن سعر صرف الدولار داخل البنوك العاملة بـ مصر، وذلك قبل اجتماع المركزي المصري بساعات قليلة، ليصدر قراره الحاسم بشأن تحديد مصير سعر الفائدة، بعد وصول معدلات التضخم إلى نسب غير متوقعة بالشهر الماضي من العام الجاري، حيث بلغت نسبة التضخم 40.3%.

 

واستقر سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية في بداية التعاملات، داخل عدد من البنوك اليوم الخميس 30 مارس 2023، ليسجل سعر صرف الدولار داخل بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم

- جاء سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم، بالبنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

-استقر سعر الدولار داخل بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

 

-سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-سجل سعر الدولار داخل بنك التنمية الصناعية مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

-جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم داخل بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

-سجل سعر صرف الدولار اليوم داخل بنك الاستثمار العربي AIB 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

-وصل سعر صرف الدولار داخل بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

 

 

-جاء سعر الدولار في بداية التعاملات داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-يبلغ سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-يبلغ سعر الدولار في بنك SAIB نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-يبلغ سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

 

-جاء سعر صرف الدولار داخل بنك المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

-أظهرت المؤشرات وصول سعر الدولار داخل بنك HSBC تسجيله 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

-سجل سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس في بداية تعاملات اليوم 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

 

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