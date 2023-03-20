سعر الدولار يتجاوز الـ 35 جنيهًا





واصل الجنيه المصري تراجعه في العقود المستقبلية مقارنة بسعر الصرف الرسمي بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرا، وهي العقود التي تتوقع سعر صرف الجنيه في الـ 12 شهرا المقبلة إلى مستوى قياسي بلغ 39.19 في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك البركة مصر، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

فيما سجلت السوق الموازية نشاطًا مكثفًا منذ تعاملات الأربعاء الماضي، ليجري تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات تتراوح بين 35 و35.60 جنيهاً.