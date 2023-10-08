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سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم رسميًا وهذا سعره في السوق السوداء

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دولار
الأحد، 08-10-2023 01:42 م


شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، استقرارا في معظم البنوك المصرية، إذ بلغ سعره في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وذلك بعد قرار اجتماع البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة قبل أسبوعين، في حين ارتفع سعره على مؤشر جوجل والسوق السوداء.
سعر الدولار اليوم
البنوك المصرية بيع شراء
البنك المركزي المصري 30.96 جنيه 30.83 جنيه
البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه
بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه
البنك العربي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه
بنك بلوم 30.95 جنيه 30.85 جنيه
سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
وجاء سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل أمام الجنية مساويا 30.66 جنيه مصري
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي:
30.82 جنيه للشراء. و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
من ناحية أخرى تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  بين 38.90 إلى 40 جنيهًا.

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