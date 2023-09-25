سعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

الإثنين، 25-09-2023
03:21 م
استقر سعر الريال
السعودي والدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، حيث سجل سعر الريال
السعودي في البنك المركزي المصري سعر 8.21 جنيه للشراء، وسعر 8.25 للبيع، فيما سجل الدولار
سعر الشراء: 30.75 جنيه ، وسعر البيع: 30:85 جنيه.
سعر الريال
السعودي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال
السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيها للبيع.
سعر عملة السعودية لدى بنك مصر
سجل سعر الريال
السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.21 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال
السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.17 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في بنك الاستثمار العربي
سجل سعر الريال
السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال
السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الريال
السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري إلى مستوى 8.22 جنيه للشراء، ومستوى 8.23 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الريال
السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري مستوى 8.16 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.
سعر العملة السعودية في ميد بنك
حقق سعر الريال
السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، مستوى 7.96 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال
السعودي في السوق السوداء
في حين سجل سعر الريال
السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء
، استقرارا عند مستوى 10.35 جنيه للبيع، و10.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار
في السوق السوداء
يستخدم تجار السوق الموازية الدولار
بأسعار مرتفعة لأن سعر الدولار
في السوق السوداء
إلى سعر الشراء إلى 38 جنيها وسعر البيع يصل إلى 40 جنيها، وتعمل الحكومة أيضًا على مراقبة السوق لمنع تجار السوق السوداء
من محاولة التداول بالدولار
.