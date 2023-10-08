البنك المركزي يتدخل.. بشرى سارة للمصريين بعد ساعات

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الأحد، 08-10-2023 01:03 م


ينتظر المصريين خبرا سارا بحلول منتصف الأسبوع الحالي، أي بعد ساعات من الآن، إذ قررت الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع للمواطنين هذا الأسبوع، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

البنك المركزي والتموين 
وجاء الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أسعار السلع الغذائية
السلع الأساسية
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل أيام ، قال مدبولي : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
واستعرضت الحكومة خلال اجتماعها مع القطاع الخاص  مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

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