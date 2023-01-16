تحرك بسيط.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم





شهدت أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 16 - 1 -2022، استقرارًا ملحوظًا، بعدما سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي اليوم 29.53 للشراء و29.53 للبيع.

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي مقابل الجنيه 29.53 للشراء و29.53 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مقابل الجنيه في البنك الأهلي 29.5 للشراء و29.5 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر 29.5 للشراء و29.55 للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.55 جنيه للشراء و29.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع

سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه 29.65 جنيه للشراء و29.75 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع

يُذكر أن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21 مليارًا لأجل 273 يومًا.