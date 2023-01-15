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سعر الدولار اليوم.. تجاوز 30.5 في هذه البنوك

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأحد، 15-01-2023 09:40 ص

 

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد 15 -1 -2023 ثباتا، في تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في مصر، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي، عند مستوى 30.66 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

 

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.22 جنيه للشراء و 30.32 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 29.50 جنيه للشراء و29.55جنيه للبيع.

 

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

 

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو 30.66 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.60 جنيه للشراء و 30.70 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي  نحو 29.50 جنيه للشراء و29.55جنيه للبيع.

 

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