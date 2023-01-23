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الدولار يتراجع.. سعر العملة الخضراء في البنوك العاملة بمصر

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الدولار يتراجع.. سعر العملة الخضراء في البنوك العاملة بمصر

elaosboa82357
الدولار
Native
Teads
الإثنين، 23-01-2023 11:00 ص

 

هبط سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 3 قروش، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

 

كان سعر الدولار شهد ارتفاعا إلى حدود 32 جنيهًا في مستويات تاريخية الأسبوعين الماضيين، ثم عاد للهبوط مرة أخرى عند مستوى بين 29 و30 جنيهًا.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيها للبيع.

 

بنك القاهرة: 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيها للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 29.79 جنيها للشراء، و29.89 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

 

بنك كريدي أجريكول:29.89 جنيها للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.85 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 29.79 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.30 جنيها للشراء، و30.40 جنيه للبيع.

 

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