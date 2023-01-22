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قرب 30 جنيهًا.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد

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قرب 30 جنيهًا.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 09:59 ص

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه  اليوم الأحد 22 يناير 2023 بداية تعاملات الأسبوع  في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بعد أن شهدت تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث استقر سعر الدولار عند قرب 30 جنيها.

 

 وسجل أعلى سعر له في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 29.84 جنيهًا للشراء، و29.89 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.43 جنيهًا للشراء، 29.53 جنيهًا للبيع.

 

 

وأعلن البنك المركزي تطبيق ألية سعر الصرف المرن للحصول على الدولار بسعر يتناسب مع العرض والطلب وهو الأمر الذي أدي الى تذبذب سعر الدولار في مختلف البنوك هبوطا وصعودا.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023

 

 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

 

29.78 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

 

29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك مصر:

 

29.69 جنيه للشراء، 29.79 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

 

29.80 جنيه للشراء، 29.90 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

 

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

 

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

 

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

 

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

 

29.80 جنيه للشراء. 29.90 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

 

29.79 جنيه للشراء، 29.89 جنيه للبيع.

 

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