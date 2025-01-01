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الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

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الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

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الأربعاء، 01-01-2025 02:36 م



 

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وعزز مكاسبه في آخر جلسات العام ليحقق مكاسب سنوية خلال 2024 تتجاوز 7%، وذلك بعد أن تكبد خسارة سنوية بنسبة 2% في عام 2023.

وانخفض اليورو بنسبة 0.6% إلى 1.0352 دولار، كما تراجع الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.2513 دولار، فيما هبط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% عند 157.34 ين.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية أسهم في زيادة مكاسب الدولار الأمريكي، حيث ارتفع بنحو 7.7% منذ نهاية الربع الثالث، بعدما أضاف مكاسب منذ بداية هذا الشهر نحو 2.65%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدلار بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 108.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 108.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 نوفمبر 2022، فيما سجل أقل مستوى عند 107.8 نقطة.

 

سعر الدولار والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.63 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.58 جنيه للشراء.

63.95 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.04  جنيه للشراء.

165.21  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري اليوم

12.88 جنيه للشراء.

13.95 جنيه للبيع.

 

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