تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم

الأحد، 25-04-2021
09:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأحد 25 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .