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تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم

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تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 25-04-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الأحد 25 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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