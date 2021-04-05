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الدولار يتراجع أمام الجنيه في مستهل تعاملات الأثنين

الدولار يتراجع أمام الجنيه
الدولار
 
الإثنين، 05-04-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 5 إبريل حالة من التراجع بمقدار 6 قروش ، حيث سجل 15.65 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في البنك العربي الإفريقي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه .  
 

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