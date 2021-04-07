الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 07-04-2021
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 7 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.64
جنيه .
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي
المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ،
وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .