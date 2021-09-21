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تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 21-09-2021 09:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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