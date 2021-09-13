ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الإثنين، 13-09-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الاثنين 13 سبتمبر ارتفاع مفاجئ بمقدار قرشين حيث سجل
15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 1576
جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه،
وسجل في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .