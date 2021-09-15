الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 15-09-2021
08:41 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 15 سبتمبر حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار
قرش واحد حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في المصرف المتحد 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه،
وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.