تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأحد، 12-09-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 12 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.