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الدولار يصعد بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الإثنين، 20-09-2021 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 20 سبتمبر حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.73 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل ف ي بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

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